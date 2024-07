La controversia en torno a la denuncia de abuso sexual que involucra al actor Cristián Campos y a Raffaella di Girolamo ha dado un nuevo giro.

La defensa del actor ha emitido una contundente respuesta a las recientes declaraciones de di Girolamo.

Recordemos que Raffaella di Girolamo, hija de la actriz Claudia di Girolamo y exhijastra de Campos, presentó una denuncia por abuso sexual contra el actor..

En su testimonio ante el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, di Girolamo relató una serie de incidentes perturbadores. “Yo tenía alrededor de 16 o 17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al Tip y Tap”, afirmó.

La psicóloga continuó su relato con detalles inquietantes. “A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”, declaró di Girolamo.

Uno de los episodios más controvertidos involucra la compra de lencería. “En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir muy sexies, no ropa interior para el día a día”, relató.

Di Girolamo también describió cómo Campos supuestamente la observaba mientras se probaba la ropa. “Me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, añadió.

La psicóloga reveló que, a los 40 años, decidió contarle a su madre sobre el abuso mediante una carta. “Le pasé la carta, yo le pedí que leyera la carta entera y que después hablábamos”, explicó di Girolamo.

Según su testimonio, la reacción de su madre fue inmediata. “Me mira y me dice ‘fue Cristián’, y yo le respondí que sí”, recordó di Girolamo sobre ese momento crucial.

Frente a estas graves acusaciones, la defensa de Cristián Campos no tardó en responder. En un comunicado, expresaron su desaprobación por la divulgación pública del caso.

“Lamentamos que la contraparte haga público un proceso tan doloroso y que pertenece a una causa reservada”, declararon los representantes legales del actor.

La defensa de Campos no se limitó a lamentar la situación. También afirmaron tener pruebas que refutarían las acusaciones de di Girolamo.

“Contamos con las pruebas y testimonios suficientes para desacreditar las declaraciones presentadas por la parte querellante”, aseguraron en el comunicado.

Sin embargo, la defensa de Campos enfatizó su respeto por el proceso judicial en curso. “No será por la prensa donde las presentemos, sino que ante la justicia, ya que confiamos en el proceso que se está llevando a cabo”, afirmaron.

Esta declaración sugiere que la defensa de Campos prefiere mantener su estrategia legal en privado. Evitan así una batalla mediática que podría complicar aún más el proceso judicial.

Disclaimer: Este artículo aborda un proceso judicial en curso. Las acusaciones y declaraciones mencionadas son parte de una investigación activa y no constituyen una determinación final de culpabilidad. Todas las partes involucradas mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Los hechos descritos deben considerarse como alegaciones y no como verdades establecidas hasta que se emita un fallo judicial definitivo. El propósito de este artículo es informar sobre el desarrollo del caso, no prejuzgar su resultado.