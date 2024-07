Comparte

Como es sabido, últimamente los realities shows se han tomado la televisión chilena y han logrado reconquistar al público.

Una que también sería amante de este formato es Martina Araneda, la hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

Bajo ese contexto, la psicóloga en una conversación con Página 7 contó que su pupila es fanática de estos programas y que en más de una ocasión les ha preguntado si la apoyarían si es que entra a uno.

“La mayor, la Martina, tiene un amor loco por los realities, se los ve todos, los conoce todos, los antiguos, los nuevos, los que no se han hecho todavía”, aseguró.

Tras ello, contó que por el momento a ninguno de sus hijos mayores los han contactado para sumarse a un encierro.

Sin embargo, a pesar de que los llamen, sostuvo que no están de acuerdo y que no los apoyarían.

“Siempre nos ha dicho ‘¿ustedes me dejarían participar? A ella le fascinaría (…) para su pesar, no tiene nuestro apoyo”, comentó Marcela.

Esto, porque explicó que en los espacios de telerrealidad están muy expuestos y pueden sacar lo peor de cada uno.

“Muchas veces es una situación ficticia en que tú no sabes cómo la vas a manejar y estás demasiado expuesta, así que no es necesario, no hay para qué”, agregó.

Finalmente, expuso que para Martina entrar a un encierro será un “sueño frustrado” y que ellos prefieran que los siga viendo por televisión.