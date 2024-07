Un triste momento es el que viven los fanáticos de la serie “Alf“, que brilló en la década de los 80’s, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de uno de los integrantes.

Se trata de la muerte de Benji Gregory, actor que le dio vida al hijo menor de la familia del extraterrestre, en la producción.

El intérprete falleció a sus 46 años, de acuerdo a lo que informaron los portales de noticias internacionales E! Online y TMZ.

La hermana de Benji, Rebecca Gregory, informó a TMZ que el hombre fue encontrado muerto en su auto en el estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona, el pasado 13 de junio.

