Katty Kowaleczko se fue en picada contra TVN por vender los derechos de sus teleseries, tras el reciente remake de “El Señor de la Querencia” en Mega.

En el podcast “Reyes del drama“, la actriz criticó la decisión de la señal estataal de vender su contenido a otros canales. “Lo que me da pena es que TVN esté vendiendo su contenido a otro canal. Lo encuentro peligroso, siento que TVN está en riesgo hace mucho rato y me da pena. No me gustaría que TVN desapareciera, todo lo contrario”, señaló Katty Kowaleczko.

“Eso me da pena, que venda sus producciones icónicas a otro canal. Es su patrimonio, es parte de su historia”, añadió.

La crítica de Katty Kowaleczko contra TVN

A pesar de esta crítica, Kowaleczko aseguró que le parece una estupenda idea que Mega esté haciendo una nueva versión de “El Señor de la Querencia” y que este tipo de proyectos podrían realizarse con producciones de todos los canales.

La actriz también cuestionó el manejo de los canales de TV cuando las teleseries no generan suficiente rating. “Siento que hoy en día la televisión la manejan ingenieros comerciales que se preocupan más de los puntos, del rating y de las lucas que del tipo de producciones que hay (…) Me da pena, porque las artes son grandes embajadas chilenas afuera. Como locales menospreciamos este tipo de producciones. Quieren dinero rápido, por eso hoy día son top los realities”, señaló Kowaleczko.

Katty Kowaleczko, quien estuvo por última vez en teleseries durante el año 2022 con “Pobre Novio”, aseguró que no estaba activa actualmente porque hay muy pocos papeles para mujeres de 60 años en televisión.