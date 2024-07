Comparte

Kurt Carrera se refirió a la muerte de Claudio Reyes. El humorista abordó el deceso y no pudo contener las lágrimas recordando a su colega y amigo.

“Mal estoy. Ya me pasó con Claudio Iturra. A la misma hora me llaman y me cuentan esto, que pareciera un sueño“, señaló en un despacho de Chilevisión Noticias.

Junto a lo anterior, reconoció: “Para mí siempre fue un tremendo actor, después fue un cantante, que todos cantábamos ‘la tarde está llorando y es por ti’. Lo conozco en ‘Morandé’ como comediante y después con el tiempo, bueno, empezamos a hacer una linda amistad, nos unía mucho el fútbol“.

Kurt definió a Claudio Reyes como “un tipazo” y reveló que hace muy poco estuvo en la casa del actor, quien se encontraba estable tras vivir previamente episodios complicados de salud.

“Estuvo un poquito grave en un momento dado, salió adelante y estaba todo impecable, tomando sus remedios, tomando lo que todo tiene que hacer“, comentó.

“Estaba muy feliz, él era una persona muy feliz, era una persona muy contagiosa, se reía por todo. Un gallo muy liviano. Y es una pena tremenda, una pena tremenda…”, Dijo Kurt, quien se quebró en pantalla.

Para cerrar, el también actor destacó: “Decirles en el fondo que Claudio era un tremendo tipo. A pesar de que al final, en sus últimos años siento yo que fue muy criticado y de muy pocos amigos (…) los que conocíamos realmente a Claudio Reyes, era un gallo extraordinario. Un gallo que compartía con el A, B, C y D y le daba lo mismo tu modo de pensar, tu modo de ver la vida”.