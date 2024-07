Comparte

Recientemente se filtraron declaraciones de la querella presentada por Raffaella di Girolamo contra el actor Cristián Campos, a quien acusa de abuso sexual.

Ahora, la psicóloga utilizó sus redes sociales para abordar la cobertura que le dio la prensa al contenido, indicando que están “sembrando desesperanza e inhibiendo a quienes quieren denunciar“.

Por medio de su cuenta de Instagram, Rafaella compartió un comunicado donde indica: “Esto no es solo por mí. Es que simplemente no se hace… Y no se hace con nadie,” subrayando el daño que causa la revictimización mediática.

“Yo asumí la revictimización cuando denuncié, me hago cargo de eso, solo que hay otro grupo de personas que no han sido convocadas y que se han sentido con el derecho de decir, hablar, opinar, conjeturar y hacer un festín,” añadió di Girolamo.

Di Girolamo continuó criticando la falta de responsabilidad de los medios en la cobertura de casos sensibles. “Después de todo lo que ha ocurrido, parece que hay quienes siguen sin entender qué significa revictimizar. Peor aún: personas en este caso con poder en el ámbito de las comunicaciones,” expresó.

“No se dan cuenta que están hablando de una niña”

La psicóloga fue enfática en señalar el sensacionalismo y morbo presentes en la cobertura de su caso. “Te ven como adulta, pero no se dan cuenta que están hablando de una niña. Una niña que fue víctima de actos gravísimos; una niña que todavía habita en mí,” afirmó.

“¿De verdad esta gente se sentó a leer la declaración que hice ante la justicia, como si ese gesto de transgresión fuese inocuo? Cada cual seleccionó el párrafo que mejor sirviera a sus oscuros intereses. ¿Acaso no es por morbo? ¿Alguien duda de cuán sórdido es irrumpir en la historia de otra persona mediante su difusión?” cuestionó di Girolamo.

Finalmente, Raffaella di Girolamo hizo un llamado a los medios a reflexionar sobre el impacto de su cobertura en las víctimas y en quienes desean denunciar. “Están sembrando desesperanza e inhibiendo a quienes quieren denunciar,” concluyó.

