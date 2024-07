Comparte

Previo al comienzo de “Gran Hermano”, se habían filtrado los nombres de varios participantes de la competencia.

Una que manejaba mucha información al respecto, era la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reveló los nombres de los chicos realities en sus redes sociales.

Sin embargo, uno de los personajes que mencionó, Javiera Vidal, más conocida como La Sazón y por ser la expareja del hijo de Luis Jiménez, no ingresó al encierro.

Luego de que se expusiera que ella sería parte de “la casa más famosa del mundo”, aclaró en sus redes sociales que supuestamente nunca estuvo en sus planes ser parte del programa.

Frente a ello, la periodista de espectáculos no se quedó callada y contó los motivos por los que la influencer no ingresó.

“Varias personas me enviaron la historia de La Sazón el fin de semana, diciendo que yo cambiara mis fuentes, porque ella no iba a entrar a Gran Hermano. No voy a cambiar mis fuentes, porque en todos los nombres que di, no me equivoqué en ninguno”, comenzó diciendo Gutiérrez.

“Ella sí iba a entrar a Gran Hermano, estaba lista para entrar a Gran Hermano, pero finalmente no tuvo el permiso médico para entrar. Por eso no va a entrar, finalmente. Si hubiese podido, habría estado ahora encerrada en la casa, en Buenos Aires”, cerró la ahora expanelista de Sígueme de TV+.