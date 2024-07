Comparte

Recientemente, Sebastián Ramírez se sinceró en “Gran Hermano” sobre su polémica paternidad.

Todo esto, en medio de una conversación con Camila Andrade en el encierro, donde él comenzó diciendo que se arrepentía de haber sido papá tan joven.

“Si me preguntas de las cosas que me arrepiento en la vida, una de las cosas es haber sido papá a la edad que fui papá”, aclaró.

Cabe mencionar que, el chico reality tuvo una relación con la comediante Valentina Saini y tuvieron una hija, la cual actualmente ya tiene 14 años.

Quisimos ser papás

Bajo ese contexto, en las redes sociales se ha especulado que Ramírez no pagaría la pensión alimenticia o que le daba muy poco dinero.

En tanto, el participante de “la casa más famosa el mundo” sostuvo que ellos en su relación decidieron ser papás, puesto que ya llevan un año juntos.

“No fue un cagazo, quisimos ser papás… para que no se malinterprete (…) Si me arrepiente de algo, fue a la edad que quise ser papá”, explicó Ramírez.

Tras ello, el chico reality sostuvo que ambos tenían 23 años y Camila le preguntó “¿pero estaban enamorados así como ‘tengamos un hijo’?”.

Estábamos enamorados

“Sí, estábamos enamorados, ¿y qué?, llevábamos casi un año pololeando… Y ella me conoció justo en un proyecto de vida que yo me quería ir a viajar, ¿cachai? Me iba ir a Nueva Zelanda. Y ella quedó embarazada, sola, acá… Pero como te digo, soy bueno, entonces estaba todo el rato allá viajando y todo, pero la tenía súper presente: la llamaba y, de hecho, llegué al parto desde allá, así de sorpresa”, contestó.

“¿Cómo fue eso?”, insistió Camila, a lo que él respondió “fue heavy. Me pasó a buscar al aeropuerto, pero llegué. Y la vi gorda, me acuerdo, y bacán. Yo lo único que quería, porque tenía un amigo mexicano en Nueva Zelanda, y siempre le hablaba de eso y me dijo: ‘Por lo menos las tienes en la cabeza, eres chico, ella te conoció con un proyecto de vida…’”.

“¿Y a qué te fuiste?”, indagó Andrade y él le contó “a la vida, ni siquiera working holiday, a la vida con 500 lucas, durmiendo, sobreviviendo, pa’ madurar, ser hombre… Y ahí me quedé, estuve casi un año, once meses, y volví; pero la llamaba siempre”.

“¿Y no te quisiste quedar?”, quiso saber la animadora después del nacimiento de la menor y él se sinceró “no, porque dije… Y no me arrepiento, y ahí maduré caleta; dentro de todo, siempre fui un pendejo, tampoco soy el hueón más maduro del mundo. Pero fue heavy”.