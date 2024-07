Comparte

El exitoso podcast “Dale Color!”, conducido por Eugenia Lemos, ha regresado con su segunda temporada.

El episodio inaugural cuenta con la participación de Ignacia Antonia, una influencer de renombre internacional, quien comparte revelaciones sorprendentes sobre su vida.

Ignacia inicia la conversación hablando sobre su evolución en la moda. “Cuando era niña me atrevía menos con la moda, pero con el tiempo fui ganando confianza”, confiesa la influencer, destacando su versatilidad al elegir ropa.

La joven relata una anécdota que refleja su pasión por la moda. En sus inicios, temerosa de coincidir en vestuario con otras invitadas, convenció a su familia de viajar a Buenos Aires por un día.

“Mi mamá, aportando la cuota de cordura, me dijo ‘cómo se les ocurre que vamos a viajar a Buenos Aires a comprar ropa'”, recuerda Ignacia.

Sin embargo, la familia cedió ante su entusiasmo. “Todos nos compramos ropa”, admite Ignacia. Reflexionando sobre aquel momento, añade: “Ahora pienso y digo qué me pasó, no lo haría de nuevo ¿qué le pasó a mi ego?”.

Las dificultades que enfrentó Ignacia Antonia

A pesar de su éxito actual como creadora de contenido, Ignacia no olvida las dificultades que enfrentó en su infancia. Comparte con Eugenia Lemos los desafíos familiares que marcaron sus primeros años.

“Siempre escuché a mi papá decir que quería tener un taller de autos, pero cuando mi hermano nació estuvimos muy mal”, revela Ignacia.

La enfermedad de su hermano llevó a la familia a una situación precaria. “Literalmente nos fuimos a vivir a una pieza en la casa de mis abuelos”, recuerda.

La influencer describe los años de lucha de su padre. “Por 10 o 12 años, mi papá tuvo como 7 trabajos, intentando pagar la clínica, colegio y todo”, comparte Ignacia, destacando el esfuerzo de su progenitor por mantener a la familia.

Las condiciones de vida durante esos años fueron difíciles. “Vivimos en una casa, mi papá mandó a construir un segundo piso, el piso estaba roto, las ventanas no cerraban, la puerta tampoco”, relata Ignacia, pintando un cuadro vívido de su realidad pasada.

La situación comenzó a mejorar en 2015 o 2016. “Mi tío le propuso hacer un taller juntos”, cuenta Ignacia. El día de la inauguración fue especialmente emotivo. “Yo veía a mi papá y decía ‘lo logró, después de todo'”, recuerda con orgullo.

Esta experiencia dejó una profunda impresión en Ignacia. “Eso ha sido una gran enseñanza para mí, porque a lo mejor si te va a costar, pero un día sí llega, un día sí se te va a dar. Los sueños si se cumplen”, reflexiona la influencer.

¿Anhelos por ser madre?

Hacia el final de la entrevista, Ignacia sorprende a Eugenia con un sueño inspirado en la serie Hannah Montana. “Llega el minuto en el que Hannah tiene que decidir qué hacer, si quiere seguir siendo Hannah Montana y se va a su clóset”, explica Ignacia, describiendo una escena que la impactó.

Este momento de la serie ha influido en sus propias aspiraciones. “Ahora que he hecho cosas, me pasa eso, que queda la ropa ahí”, comenta Ignacia. Luego, comparte un deseo personal: “Si algún día y Dios me lo permite, llego a ser mamá, me gustaría mostrarle a mi hija del clóset, ‘mira usé esto para tal cosa'”.

Si quieres ver toda la entrevista puedes hacerlo en Spotify Dale Color o en la cuenta de YouTube de Euge Lemos. Más episodios cada domingo a las 20 horas.