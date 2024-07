Comparte

El Oso, una de las series de comedia más populares y aclamadas por la crítica, regresó este miércoles 17 de julio con su nueva entrega de 10 episodios en Disney+.

En la tercera temporada, todas las miradas se posan sobre el elenco y el equipo de filmación. Comenta White sobre el comienzo del rodaje de esta nueva entrega: “Veníamos del éxito de la temporada de premios, de modo que estaba muy nervioso. Sabía que los guiones eran muy buenos… pero la presión es real. Después de un par de semanas de estar con el elenco y con nuestro hermoso equipo, todo volvió a su lugar”. “Se volvió a sentir como algo divertido –añade White–. Se volvió a sentir como algo posible”.

En esta temporada, Carmy, Sydney, Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), y su leal equipo quieren elevar la categoría de El Oso, una ex tienda de sándwiches convertida en un restaurante de primera clase. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, y a medida que aumenta la temperatura y la presión, es posible que estallen las tensiones. Después de su último colapso nervioso, dice White, “creo que Carmy hace lo que hace siempre: se mete de lleno en el trabajo y trata de imponerse desafíos. Al hacerlo, también se los impone a todos los que lo rodean, y se convierte en alguien difícil de soportar”.

Así que para motivarse a sí mismo y a su equipo, Carmy crea una lista de “innegociables” que los impulsa a “ampliar los límites de lo posible” y a “evolucionar constantemente por medio de la creatividad”, entre otras cosas. La lista de innegociables del elenco fue más fácil de llevar a la práctica que la de sus personajes, dice Edebiri riendo: “Trátense bien entre ustedes. Apréndanse la letra. Vengan preparados. Manténganse hidratados”.

También en la tercera temporada, Carmy le ofrece a Sydney un acuerdo para ser socios y continuar sacando lo mejor del otro, pero, esta vez, como iguales. “Una de las cosas que se ven esta temporada es lo que eso significa para Sydney y lo que ese paso significa para su relación con Carmy –dice Edebiri–. Carmy es alguien a quien ella admira, pero es mucho más caótico de lo que tal vez había idealizado, antes de realmente comenzar a trabajar juntos”.

Aunque Carmy “no es muy comunicativo –reconoce White– de pronto hace un gran gesto como ese… creo que es su manera de conectarse con los demás. Pero muchas veces, la gente no está preparada para recibir ese gran gesto. Siempre tiene varias cosas en la cabeza y la gente no suele darse cuenta de lo que está pasando. Ya verán cómo eso afecta la relación de Carmen y Syd”.

Carmy, Sydney, Richie y el resto del personal de El Oso –que incluye a Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott), Marcus Brooks (Lionel Boyce), Tina Marrero (Liza Colón-Zayas) y Neil Fak (Matty Matheson y productor ejecutivo)– tendrán una serie de diversas oportunidades y enfrentarán desafíos nuevos durante la tercera temporada.

A todo eso subyace un trasfondo de dolor, que siempre fue “uno de los hilos conductores de la serie” –dice Edebiri–. Al mismo tiempo, tal vez sea uno de los puntos más fuertes de El Oso” –comenta Moss-Bachrach–. El dolor es el río que nos atraviesa a todos. Quizás sea una de las cosas que compartimos todos de la experiencia humana. Y eso continúa en la tercera temporada. Cada uno lidia con eso a su manera, o no”.

Aunque las cosas puedan ponerse bravas en pantalla, eso no pasa nunca detrás de escena.

“Nuestro lugar de trabajo es seguro y cálido –dice Moss-Bachrach–. Cuando te sientes apoyado y cuidado de esa forma, te sientes con derecho a ahondar más profundamente, a compartir cosas más personales y a arriesgarte. Todos en el set han sido empoderados y tienen autonomía –añade Moss-Bachrach–. Todos sienten que tienen derecho a decir cómo se sienten, a colaborar, a contribuir”.

Cabe mencionar que, las temporadas 1 y 2 completas también pueden disfrutarse en Disney+, en la nueva sección de Star.