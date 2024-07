Comparte

El reconocido comunicador Karol Lucero ha decidido responder a las recientes acusaciones de su expareja, Faloon Larraguibel, sobre infidelidades y supuesto acoso. En su programa “Like Media“, Lucero abordó varios puntos controvertidos.

Inicialmente, Lucero expresó su sorpresa ante las declaraciones de Larraguibel. “Me sorprendió en particular eso que ‘intentó hacerme la vida imposible’. A mí no me gusta referirme igual a este tipo de situaciones”, afirmó.

El comunicador enfatizó que la relación terminó hace más de 12 años. Además, recalcó que raramente ha hablado de ella, excepto cuando se le ha preguntado directamente o cuando Larraguibel lo ha mencionado.

Sin embargo, Lucero consideró necesario aclarar ciertos aspectos. “Sin embargo, creo que hay cosas que no me gustaría dejar pasar, porque mucha gente también pregunta”, explicó el comunicador.

Uno de los puntos más polémicos fue la acusación de que Karol Lucero llamaba al actual esposo de Larraguibel, Jean Paul Pineda. Ante esto, Lucero admitió haber realizado una llamada, pero con un propósito específico.

La aclaración de Karol Lucero ante las palabras de Faloon Larraguibel

“Yo efectivamente lo llamé en una oportunidad porque recibí una interpelación que decía: ‘Oye, por qué estás llamando a Faloon, deja de molestarla'”, reveló Lucero. Su intención era aclarar un malentendido.

La razón detrás de estas llamadas resultó ser un asunto financiero familiar. Lucero explicó que había prestado dinero a Larraguibel para ayudar a su padre, quien atravesaba una situación complicada.

“Yo le presté el dinero y terminamos, y después nunca más me llamaron para devolverlo, o para decir ‘estoy pasando por un mal momento, no puedo (pagarte)'”, declaró el comunicador.

Lucero lamentó tener que revelar esta información privada. “Ofrezco las disculpas a la familia porque quiero que sepan que yo nunca hubiese hablado de esto, que es algo personal y privado”, expresó.

El comunicador aprovechó para mencionar que rechazó participar en el reality show donde Larraguibel hizo sus declaraciones. “A mí me llamaron muchas veces de ese reality (Ganar o Servir) para mandarle un video, o hacer algo, y yo siempre me negué”, afirmó.

Lucero también abordó el tema de la infidelidad. Reconoció haber cometido errores en el pasado, pero enfatizó que eso no justifica las acusaciones actuales de Larraguibel.

“Me parece sumamente injusto” Karol Lucero

Además, el comunicador reveló otro motivo crucial para la ruptura: la maternidad. “Cuando ella me plantea que quería ser madre y yo no quería ser papá, nos separamos, nuestra relación no funcionó más”, explicó.

Esta diferencia en objetivos de vida llevó a caminos separados. “Ella, al año siguiente, ya estaba dando a luz y yo estaba en otra vida, en otra etapa”, comentó Lucero.

El comunicador concluyó rechazando la acusación de haber intentado hacer la vida imposible a Larraguibel. “Me parece sumamente injusto que diga que yo le traté de hacer la vida imposible. Yo tenía otras metas”, afirmó.

Lucero enfatizó que sus prioridades eran diferentes en ese momento. “Quería viajar por el mundo, quería disfrutarla y ella quería dedicarse a ser madre. No era compatible, nos separamos”, concluyó.

Aquí puedes revisar sus palabras: