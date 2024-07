Comparte

El 13 puso en sus pantallas la cuarta temporada del programa de conversación “De tú a tú”, el cual dio una fuerte competencia por la sintonía de la franja prime del viernes.

Entre las 22:37 y las 00:45 horas, el espacio liderado por Martín Cárcamo alcanzó un promedio de rating on line de 8 puntos, versus 4,7 de Mega; 9,1 de Chilevisión y 6 unidades de TVN en el mismo período de tiempo y horario.

En el primer capítulo de la nueva temporada del programa “De tú a tú”, Martín Cárcamo se trasladó a la comuna de Las Condes, lugar donde está ubicada la casa del querido doctor Sebastián Ugarte, una de las figuras más reconocidas por su labor social y profesional, y quien destaca en el matinal “Tu día” del13.

Antes de iniciar la conversación formal, Martín recorrió la casa del doctor Ugarte junto a su pareja, la docente Antonieta Ortiz, y recordó de manera significativa cuando fue elegido como Rey Guachaca en el año 2020.

“Puedes tener reconocimientos de congresos científicos en diferentes partes del mundo, pero que la gente sencilla, los guachacas, te reconozcan, eso tiene otro valor”, señaló.

Por otra parte, la figura televisiva le contó a Martín que ninguno de sus tres hijos quiso estudiar medicina y él tiene muy claro el motivo, “es una profesión muy absorbente, en la cual puedes servir a mucha gente, pero en tu casa no estás y esa ausencia, ¿quién se la devuelve a un hijo?”. También reflexionó que hoy, a los 64 años, aún se cuestiona esa ausencia del hogar.

El reconocido seguidor de Colo Colo recordó que su madre, quien era 18 años menor que su padre, comenzó el oficio de vestuarista en el ambiente de teatro, donde el padre del doctor se desenvolvía. Ahí su progenitora se desarrollaba de manera autodidacta y “después de la muerte de mi padre, cambian las cosas, no sólo perdimos a mi padre, sino que también mi madre tuvo que trabajar mucho más, porque cambió la situación económica y ella tuvo que ser padre y madre. Nos tuvimos que criar un poco solos”.

Su padre, Justo Ugarte, fue un conocido actor de teatro, quien destacó por ser el alcalde de Santiago en la primera edición de la obra “La pérgola de las flores” y el cual falleció cuando Sebastián tenía ocho años, debido a problemas hepáticos. Recordando este hecho, un emocionado doctor le rememoró a Cárcamo que él junto a sus hermanos estaban viendo televisión cuando dan un aviso en este medio que el actor Justo Ugarte había fallecido.

“Ese momento fue una locura, con mis hermanos llorando, yo no entendía nada. Recuerdo que eso fue algo que me golpeó muy fuerte”, confesó Sebastián.

Asimismo, reveló que frente a la tumba de su padre, y aún siendo un niño, realizó un juramento: “Le prometo que voy a hacer lo posible en trabajar y dedicar mi vida a luchar contra las enfermedades y contra la enfermedad que lo había matado”, y agregó muy emocionado, “después me toca estar en el Hospital de El Salvador y ser jefe de la UCI cuando en el sistema público de salud en Chile comienzan los primeros trasplantes de hígado”.

Luego, el panelista de “Tu día” recordó que estudió Medicina en la ciudad de Temuco, y que para comer iba con una bolsita a recoger las verduras que sobraban en la feria, incluso arrancaba los yuyos del suelo y de su tubérculo se hacía una sopa muy sabrosa. También le escribía los textos a los profesores de las diapositivas que usaban para hacer clases, “hacíamos todo lo que fuera necesario para sobrevivir, hacíamos completadas, hasta vendíamos navegado”.

Posteriormente, desclasificó que al terminar su carrera, se casó con su polola y postuló a una beca en Estados Unidos. Sin embargo, esto no resultó debido a que su esposa quedó embarazada y tuvieron mellizos. Esta relación duró muy poco y él volvió a Santiago, separándose de sus hijos, algo que le provocó un gran dolor. Con el tiempo estos lazos tuvieron que reconstruirse.

En cuanto a esto y al deterioro de la relación con sus hijos, reflexionó: “Fue reencontrarse, pero significó navegar por esas aguas tormentosas que ha sido la distancia y que, finalmente, te pasan la cuenta. Intentar reconstruir la relación no fue algo fácil… es uno de los dolores que uno tiene en la vida”.

Tras su fallido matrimonio, el docente tuvo una segunda relación, que duró alrededor de siete años y de la cual nació su tercer hijo, niño al que sí pudo disfrutar en su infancia. Y pasaron los años y el doctor Ugarte conoció a su actual pareja, Antonieta Ortiz. Fue de vuelta de un viaje a Puerto Montt donde la divisó en el aeropuerto y le gustó. Su gran sorpresa fue cuando estando en el avión, ella estaba ubicada en el asiento de al lado. Durante una hora y cuarenta minutos, lo que dura ese vuelo, conversaron mucho, y Ugarte le pidió el número de teléfono, a lo que ella accedió.

Fue así como más adelante la invitó a cenar y terminaron en una primera cita en el restaurante de un mall, donde conversaron por largas horas. “Estábamos encantados, yo la miraba y la escuchaba y ella me escuchaba”, relató.

Por su parte, Antonieta comentó que no lo conocía, no sabía quién era, “me pareció amable y afable, todo fue muy natural y me gustó mucho la conversación, porque me parece muy bien que una persona hable de sus hijos, de su madre, de su familia… los valores son importantes y me pareció una persona auténtica. Y no me pareció que él estuviese con ánimo de conquista, sino de conversa no más”.

La pareja lleva tres años viviendo juntos, desde la pandemia, y ella, que es madre de dos hijas, comentó que cuando dijo que se irían a vivir juntos, sus hijas le preguntaron “¿tan pronto?”, a lo que Antonieta les respondió “¿qué tan pronto? Si tengo cincuenta y tantos años, ¿qué es pronto?, si ya no me queda nada de vida”.

La hija mayor se fue a vivir con su pareja y con ambos vive Josefina, su hija menor, la que llegó en medio de la conversación a saludarlos: “Nunca fue raro, fue entretenido, algo así como los tuyos, los míos y los nuestros. Además, los hijos de Sebastián son súper simpáticos conmigo y con mi hermana, entonces como que se ha generado una dinámica bien bacán… y Sebastián es súper chistoso”, confesó. Frente a la pregunta de Martín Cárcamo, ¿cómo ve a su mamá?, la joven respondió “la veo feliz”.

Tras ese momento, llegó la hora de hablar de la pandemia del Covid, donde el reconocido doctor Ugarte se consolidó como la querida figura televisiva que es en la actualidad. El conductor de “De tú a tú” recordó cuando el médico realizó un potente discurso por las pantallas del matinal de su ex casa televisiva.

“Era un momento muy difícil, porque estábamos enfrentando un desafío gigantesco y lo que se venía era tremendo y estábamos muy divididos, veníamos de un estallido social… pero ese no era un momento de mezquindades. Era el momento de poner por delante la necesidad de salud de la población y con la vida humana no se juega”, profundizó Sebastián Ugarte.