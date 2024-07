Comparte

Recientemente, Pangal Andrade fue entrevistado por “RojaBet” y habló sobre su visión sobre la paternidad.

Cabe mencionar que, en más de una ocasión, ha comentado que le gustaría formar una familia con su actual pareja, Melina Noto.

Bajo ese contexto, el chico reality comenzó diciendo que no le gustaría que su hijo pase pegado a la “pantalla”, refiriéndose a los menores que juegan con los telefonos.

Asimismo, dejó en claro que él prefiere la “crianza antigua”, puesto que asegura que ahora los pequeños serían más insolentes con sus padres.

Me gusta la crianza antigua

“Hoy en día no me gusta cómo crían a los niños; me gusta la crianza antigua, cómo me criaron a mí”, comentó Andrade.

“Hoy en día si le subes la voz al cabro chico, le dices algo, te funan (…) los pendejos escupen a su mamá y le pegan, porque los papás no hacen nada, les da miedo que ‘me pueda acusar”, agregó.

En tanto, contó que una vez vio a un papá retando a su hijo y una señora se metió a decirle que no le podía gritar así al pequeño.

“A mí me gusta la crianza antigua, aunque me funen y me digan lo que quieran, es lo que es (…) nunca en mi vida le hubiera levantado la mano a mi vieja, gritado o dicho alguna grosería; hoy día los pendejos agarran a groserías a sus viejos”, insistió.

Finalmente, comentó que le gustaría que sus pupilos sean como él, es decir, arraigados a la tierra, pero también actualizados con el tema de la tecnología.