Mauricio Flores, reconocido comediante chileno, alzó la voz en defensa de su fallecido amigo Claudio Reyes. El intérprete de “Melame” criticó duramente a quienes arremetieron contra Reyes tras su muerte.

La controversia surgió después del fallecimiento de Claudio Reyes, ocurrido hace una semana a los 64 años. El actor y comediante sufrió un infarto, dejando un vacío en el mundo del espectáculo chileno.

Flores, visiblemente afectado, compartió recuerdos de su larga amistad con Reyes en el programa “Todo Va a Estar Bien” de Vía X. “Uno de los más leales de mis amigos, lamentablemente, partió hace una semana”, expresó con pesar.

El comediante rememoró sus experiencias junto a Reyes, destacando la profundidad de su vínculo. “Con Claudio recorrí, fácil, dos veces Chile”, reveló Flores, refiriéndose a sus giras entre los años 80 y 90.

La entrevista tomó un giro cuando se abordaron las críticas póstumas hacia Reyes. Algunas figuras públicas, como Nicolás Copano, emitieron duras declaraciones sobre las controvertidas opiniones valóricas y políticas del fallecido actor.

La defensa de Mauricio Flores a Claudio Reyes

Flores no dudó en expresar su desacuerdo con estas críticas. “Lo que yo no comparto es cuando la persona ya falleció, y no se puede defender, atacarlo públicamente”, afirmó con convicción.

El comediante calificó estas acciones como actos de cobardía. “Si yo quiero decir que no me caía bien, lo digo en mi círculo. Creo que hacerlo públicamente, es de cobardes”, sentenció Flores.

Insistiendo en su punto, Flores reiteró su postura. “No hay derecho a réplica. Eso es de cobardes, simplemente de cobardes”, enfatizó, dejando clara su posición sobre el tema.