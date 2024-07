Comparte

Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez los protagonistas son Oriana Marzoli y Luis Mateucci.

Todo esto, porque los chicos realities protagonizaron un tenso momento en el encierro, puesto que Luis interrumpió a Oriana en un íntimo momento con Facundo González.

Los tortolitos habían subido al segundo piso de la casona para estar solos y Mateucci subió la escalera gritando, para molestar a su expareja.

“¿Dónde está Oriana?”, preguntaba el argentino, a lo que ella se mostró muy molesta y le contestó “¿para qué subes, Luis?”.

Tras ello, la española-venezolana insistió “morboso… a lo mejor te excita, a lo mejor te hace falta. Si quieres te doy un poco de lo que te hace falta, que parece que te hace falta bastante”.

Frente a ello, Luis solo le dijo que fue Pangal quien le dijo que estaban los dos solos arriba.

“Pero bueno, ¿él subió? No, fuiste tú. El otro día todo el mundo sabía que estabas dándole a la otra, ¿yo subí? No, ¡porque no soy morbosa y no me excita, pero parece ser que a ti sí!”, continuó Marzoli.