Comparte

Continúan las polémicas en torno a Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, quienes tuvieron un fugaz romance.

Todo esto, porque en el reciente capítulo de “¿Ganar o servir?”, Luis Mateucci en una conversación con Valentina Torres, más conocida como la Guarén, contó que Daniela lo habría querido engañar con un embarazo falso.

“A mí me falló de una forma… Un embarazo, con una ecografía. Yo pensé que eran puras palabras, pero me mostró una foto de una ecografía falsa, porque eso no existió”, aseguró el argentino.

Tras ello, explicó que esa fue una de las razones por las que se sintió libre de iniciar un romance con Daniela Colett en el encierro

“Me duele, obvio. Yo de verdad pensé que esta vez podía funcionar, pero no…”, lamentó el chico reality.

Frente a las declaraciones de Mateucci, Aránguiz no se quedó callada y en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez sostuvo que todo sería mentira.

“No sólo es una mentira lo que está diciendo Luis Mateucci, sino que además es un golpe bajo”, habría dicho Daniela.

Asimismo, Cecilia añadió que expresó “que ella ya tuvo dos hijos con el hombre más importante de su vida, y que si quisiera tener otro hijo, jamás sería con Luis Mateucci”, refiriéndose a Jorge Valdivia.