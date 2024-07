El reality show “Gran Hermano” se vio sacudido por una inesperada intervención. Francisco Kaminski, pareja de la concursante Camila Andrade, protagonizó una llamada telefónica que desató una ola de reacciones en las redes sociales.

El martes por la noche, el teléfono rojo volvió a sonar en la casa de “Gran Hermano”. Esta vez, la afortunada (o no tanto) en recibir el mensaje fue Camila Andrade, ex Miss Chile.

La voz al otro lado de la línea pertenecía a su novio, Francisco Kaminski. El locutor radial no perdió tiempo en expresar sus sentimientos hacia la concursante.

“Hola, mi amor, ¿cómo estás? Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho”, comenzó Kaminski. Sus palabras, aparentemente románticas, no tardaron en generar controversia.

El mensaje continuó con una serie de halagos hacia Andrade. “Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más”, declaró Kaminski.

Kaminski no escatimó en expresiones de afecto. “Mi corazón y mi alma están contigo en todo momento”, aseguró, en un intento por demostrar su devoción hacia Andrade.

El locutor también aprovechó para transmitir noticias del exterior. “Te cuento que tu familia te está apoyando y se sienten muy orgullosos, como yo, de ti”, informó a la concursante.

La llamada tomó un giro aún más personal cuando Kaminski compartió sus rutinas diarias. “Me despierto y me acuesto pensando en ti”, confesó.

No contento con eso, Kaminski continuó su declaración de amor. “Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró”, expresó, enumerando las cualidades que aprecia en Andrade.

El mensaje concluyó con una frase que pretendía ser conmovedora. “Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo, mi amor”, cerró Kaminski, sellando su intervención en el reality.

🔴 Kaminski no tiene pudor alguno, solo le importa el dinero y figurar: llamada solo revive el hate hacia Camila Andrade #GranHermanoCHV



¿Le costará mucho no figurar? El tema prácticamente está semana ya no existía más, pero no, tenía que llamar el compadre a dárselas de Romeo… pic.twitter.com/c08pT3bCGa