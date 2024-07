Comparte

Sin duda la separación de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara remeció al mundo del espectáculo, puesto que estuvieron casados por 20 años.

Bajo ese contexto, ambos han dado declaraciones a diferentes medios y han dejado claro que su relación llegó a su fin.

En tanto, su hijo, Nicolás Solabarrieta, quien ahora se desempeña como chico reality, se refirió a la separación de sus padres tras meses.

“Trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás”, comenzó diciendo Nicolás en AR13.

Asimismo, sostuvo que en su rol como hijo, busca darle el apoyo a ambos “tienen que resolverlo entre ellos, son dos personas adultas. Yo desde la posición de hijo, por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso”.