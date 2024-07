Comparte

Recientemente, Jordi Castell participó como invitado en el programa “Al piano con Lucho” en TV+ y habló con Luis Jara de diferentes temas.

Uno de ellos, fue sobre su época escolar, donde tuvo que enfrentar las burlas de sus compañeros por su orientación sexual.

“¿Fuiste aceptado en el colegio?”, comenzó preguntándole Jara, a lo que Jordi respondió “yo creo que más que aceptado fui profundamente rechazado y cuestionado, porque no sólo era un niño hiperactivo, sino que además siempre fui muy cola”.

Bajo ese contexto, aclaró que nunca le importó “probablemente me hicieron mucho bullying pero a mí nunca me importó”.

“Yo no lo enfrenté porque nunca me afectó que se rieran de algo que yo no estaba eligiendo, entonces nunca me pareció grave de partida que me ofendieran y que a mí me afectara en mi autoestima”, añadió.

Tras ello, Castell sostuvo que su mecanismo de defensa en esa época era responder y tener carácter.

“Tiene que ver más que con estar seguro, con tener carácter, y es tener carácter para responder con algo peor. Quizás es un mecanismo de defensa y no es muy correcto que lo diga en televisión, pero yo siempre respondía algo peor… o importándome un carajo”, explicó.

Finalmente, aconsejó a quienes puedan estar lidiando con esta misma situación en los establecimientos educacionales.

“La frente en alto, la piel gruesa y siempre responder de vuelta. Y nunca dejarse aminorar por nada ni por nadie. Incluso, si dentro de esa familia hay alguien que lo rechace, que se de la vuelta y nunca más vea a esa persona”, concluyó Castell.