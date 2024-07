Comparte

El año 2015 fue la primera artista chilena en agotar las entradas para su concierto en el Movistar Arena y este próximo 24 de agosto Myriam Hernández estará por tercera vez en el recinto con un espectáculo propio. Tras ser ovacionada en escenarios latinoamericanos y Europa la cantante regresa a Santiago con “Invencible” un show garantizado de éxitos en voz de la internacional cantante nacional reconocida recientemente como Figura Fundamental de la Música Chilena.

Tras agotar las entradas para su primer concierto propio en el Movistar Arena (2015) y un segundo lleno total con su anterior gira ‘Sinergia’ (2022) la voz chilena más exitosa, admirada e influyente de las últimas tres décadas llegará por tercera vez al Movistar Arena el sábado 24 de agosto como parte de su “Invencible World Tour” espectáculo que durante el último año ha presentado con total éxito en 12 países (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, República Dominicana, España, Francia e Italia) y que tras su paso por Santiago presentará en Argentina y EE.UU.

Desde el principio de su carrera internacional en 1989 que Myriam Hernández ha recorrido ininterrumpidamente el continente americano como una de las voces más consistentes de su generación, avalada por sus éxitos en las listas como también el cariño del público, el respeto de la crítica especializada y la admiración de sus colegas en el mundo de la música chilena e internacional. Además de reconocimientos como el Latin Grammy a la Excelencia Musical y el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación, el Premio Musa en su ingreso al Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en Estados Unidos y recientemente premiada como Figura Fundamental de la Música Chilena por la Sociedad de Autores de Chile.

La única artista chilena que ha sido simultáneamente número #1 por singles y la venta de discos en el ranking Billboard de Estados Unidos, marca personal que mantiene desde 1990, además con mayor número de singles registrados en el competitivo listado del Hot Latin Songs (13 canciones). Y aún con los cambios de tendencias o formatos los clásicos de Myriam Hernández se mantienen intactos en el cancionero latino, sus éxitos suman cientos de millones en plataformas y también son versionados por covers en distintos estilos, por niñas e imitadoras profesionales en programas de talento, karaokes o interpretadas por diferentes artistas como Karol G, Mon Laferte, Javiera Mena y Nicole entre otras voces que reconocen la influencia y legado de la cantante romántica. Una voz patentada en el inconsciente colectivo y que tiene asegurada su trascendencia en el cancionero popular latino.

Y además de sus éxitos consolidados la artista ha publicado en los últimos dos años los discos de canciones nuevas ‘Sinergia’ (2022) y ‘Tauro’ (2024), también el álbum especial ‘Nuestra Navidad’ (2022 y una edición especial el 2023) prolífica etapa junto al productor español Jacobo Calderón y publicados bajo sello propio. Ambos trabajos inéditos en que la cantante mantiene su militancia romántica con temáticas femeninas, fiel a su estilo melódico aunque incorporando también ritmos más pop y nuevos toques como la poderosa ‘Hasta aquí’ y el romanticismo puro de ‘Nos lo hemos dicho todo’, ‘Ya es tarde’ y ‘Sólo cuídate y adiós’.

¿Qué canciones no pueden faltar en su concierto?

Son tantos los temas y canciones emblemáticas de la carrera de Myriam Hernández, con capítulos propios en el repertorio chileno y en la vida personal de sus seguidoras y fanáticos. Desde ‘Ay amor’, ‘Eres’, ‘Quiero saber’ y ‘El hombre que yo amo’ de su primer disco pasando por ‘Te pareces tanto a él’, ‘Mío’, ‘Tonto’, ‘Peligroso amor’ y ‘Herida’ del segundo álbum. Y otras fundamentales como ‘Un hombre secreto’ y ‘Se me fue’ además de ‘Ese hombre’, ‘Huele a peligro’, ‘La fuerza del Amor’, ‘No puedo olvidarte’, ‘Mañana’, ‘Si yo me vuelvo a enamorar’, ‘He vuelto por ti’, ‘No te he robado nada’, ‘Dónde estará mi primavera’ o ‘Rescátame’ entre otras que podrían escucharse durante su próxima cita en el Movistar Arena. Cada quien tiene sus favoritas pero hay mucho éxito donde elegir.



Cabe mencionar que, aún quedan entradas para su concierto disponibles a través de Puntoticket.