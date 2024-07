Comparte

La tensa jornada de elecciones presidenciales en Venezuela ha generado distintas reacciones y comentarios en redes sociales. Fue el bailarín e influencer conocido como “Sensual Spiderman” quien realizó una consulta a sus seguidores que provocó opiniones divididas.

“Que dicen los chamos ❤️¿Volverías a Venezuela?”, preguntó a los internautas el artista, de origen ecuatoriano, a horas de que se entreguen los resultados oficiales de los comicios, donde se determinará si Nicolás Maduro continúa por un tercer periodo en el poder.

Los seguidores venezolanos del artista no tardaron en responder, entregando distintos argumentos.

“Por supuesto que sí, volvería a mi tierra y dándole infinitas gracias a Chile por la gran oportunidad siempre estaré agradecida con este hermoso pais🙏”; “Sí, totalmente. Es un anhelo del corazón volver a nuestra tierra”; “Sí. Por mi familia e hijos. Dando gracias a Chile igualmente 👏🔥”, señalaron algunos a Sensual Spiderman.

Pese a lo anterior, la respuesta que más se repite entre los comentarios es negativa. Al parecer, varios prefieren Chile y entregaron sus argumentos.

“A vivir no, ya hicimos vida en Chile, pero a visitar y abrazar de nuevo a mi papá y otras querencias, sí”; “No, me alegra que cambie los aires de mi país de nacimiento pero ya hice vida en Chile y este también es mi país ahora 🙌”; “No, amo mi país y quiero su libertad pero ya tengo tengo mi vida aquí y amo a chile 😍”; “Hay un camino recorrido en Chile, aquí con todo y todo hemos ido progresando, no es fácil abandonar lo logrado” y “no , llegamos para quedarnos en Chile ❤️”, expresaron.

Revisa la publicación: