En el último capítulo de la Divina Comida de CHV, participó el artista urbano y chico reality, Uriel Romero, más conocido como el Futuro fuera de orbita.

En tanto, Uriel debió medirse frente a las habilidades culinarias de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y de los actores Remigio Remedy y Katty Kowaleczko.

Cuando fue su turno, habló de sus cosas personales y recordó su quiebre amoroso con Daniela Castro.

Bajo ese contexto, aclaró “no éramos compatibles” y luego, sostuvo “no se dio, ella es muy diferente a mí, o sea, literalmente muy, muy, muy diferente a mí”.

“Por mi lado no se terminó bien, me explico, no me gusto la manera en que se terminó”, agregó.

Tras ello, reveló que fue él quien decidió no seguir “yo terminé, eso mucha gente no lo sabe, por primera vez lo saben, yo terminé. Pero terminé porque tengo mis razones, saber lo que te lo digo”.

“Tú terminas algo porque tienes tus razones”, cerró el intérprete de “Olvidona”.