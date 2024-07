Comparte

Continúan las polémicas en “Gran Hermano” y esta vez las protagonistas son Yuyuniz Navas y su hija, Antonia Casanova.

Todo esto, porque en la transmisión de 24 horas se pudo ver que la mamá le llamó la atención a la joven, puesto que trata mal a su compañero Íñigo, quien le ha hecho saber en más de una ocasión que se sentiría atraído por ella.

En tanto, Yuyuniz le pidió a Antonia que no fuese pesada y ella contestó “no fui tan pesada, ya le he dicho varias veces que no me gusta, para qué sigue con la hue…”.

“Mi amor, estamos aquí jugando”, insistió la madre y Antonia sostuvo “está bien, pero a mí no me gusta el juego, yo no quiero jugar su juego, entonces ya le he dicho varias veces de buena onda y si sigue, me tengo que poner pesada”.

“Ya le dijiste ya, no sigas siendo pesada, no tienes por qué ser pesada porque él te demuestre sus sentimientos”, le explicó Yuyuniz.

Frente a ello, Antonia contó “le tiré un par de tallas buena onda y altiro agarró papa, entonces no lo quiero dañar porque no me gusta y no va a pasar nada”.

“Ya, pero dígaselo en buena onda. No seas tan pesada, es lo único que te pido, él es una linda persona, con un lindo corazón…”, le pidió la mamá.

“¿Me vas a hacer sentir mal porque no me gusta?”, le preguntó enojada Antonia, a lo que Navas recalcó su postura “yo te he visto varias contestadas que le tiras, inténtalo ya, porfa”.