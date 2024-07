Comparte

Como es sabido, Fran Maira y Valentina Torres, más conocida como la Guarén, eran mejores amigas y ahora están distanciadas.

En tanto, las chicas realities se reencontraron en “¿Ganar o servir?”, pero no han querido limar sus asperezas.

Sin embargo, al parecer Fran se cansó de continuar con el misterio de su “mala onda” y en conversación con sus compañeros reveló algunos de los motivos de su lejanía.

Al comienzo sostuvo que ellas se habían prometido estar juntas siempre “nuestra promesa siempre fue ‘ vamos a ser famosas, nos va a ir la raja juntas’, siempre dijimos ‘vamos llegar a la alfombra roja juntas’. Y la primera que se haga famosa, hace famosa a la otra”.

Bajo ese contexto, comentó que cuando Guarén salió de “Tierra Brava” no la pescó más “salió del reality y nunca más me pescó, esa fue la verdad. Y ahí empezaron a pasar cosas, nada tan grave, pero que en una amistad no van”.

Tras ello, sostuvo que cree que Guarén quería cambiar su imagen, puesto que no quería que la familia de Nicolás Solabarrieta, su pareja, la vieran como una niña “loca”.

“Me da risa, que aparte me hagan ver a mí como la mala junta, cuando ella es la que se porta mal… Yo soy una hue… que trabaja, está terrible piola en mi casa. Yo en privado, nunca me voy a ir a una discoteque. Soy terrible piola (…) Si ella fue la primera que hizo Onlyfans conmigo”, aseguró.

Finalmente, recordó que una vez Daniela Aránguiz y Pamela Díaz la humillaron y quien era su amiga no la defendió.