Sin duda la participación de Yuyuniz Navas y su hija, Antonia Casanova, en “Gran Hermano” ha sido bastante polémica.

Todo esto, porque las jugadoras ha tenido varios conflictos con la casa y se han defendido entre ellas.

Bajo ese contexto, en una conversación con Iván Cabrera, Yuyuniz sostuvo que estar con ella en el encierro ha sido un desafío.

Estar al lado de un hijo es maravilloso

“Primero, siempre estar al lado de un hijo es maravilloso, así que dentro de la casa o fuera, siempre el poder tener contacto, ver que tu hijo está bien, es muy importante para una mamá”, comenzó diciendo.

“Ha sido un desafío mayor, porque involucra mis sentimientos. Yo no dejo de ser madre, aunque esté compitiendo, pese a que esté ‘jugando en este juego’, uno no deja de ser mamá”, agregó.

Tras ello, sostuvo “siempre hay una preocupación de cómo está tu niña; de si come, de si no come, de si tiene problemas… tú la miras y sabes lo que siente. Entonces ha sido un desafío extra, para mí, estar con ella acá dentro”.

En tanto, Iván le consultó si estar en “la casa más famosa del mundo” hubiese sido más difícil sin Antonia, a lo que Yuyuniz dijo que sí.

“Sí, sin duda hubiera sido difícil. Desde ser mamá, de las aprehensiones que uno puede tener, y desde las ganas de protegerla y defenderla de los agentes agresores del entorno”, explicó.

Asimismo, añadió “mi hija es una persona adulta, ella toma sus decisiones, sus elecciones. Me sorprendió porque pensé que no había traído cigarros”.

“No es una niña que fume, en la casa no fuma, fuma un poco socialmente… Yo no sabía y eso fue lo que más me sorprendió. Yo soy muy correcta para mis cosas y pretendo traspasarle eso a ella. Ella ha sido ella. Me siento muy orgullosa de la hija que tengo”, concluyó.