Este lunes 5 de agosto a las 17:00 horas se estrena el nuevo programa de entretención de Canal 13 “Hay que decirlo!”, el cual será animado por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

En tanto, el espacio contará con un diverso panel, el cual estará compuesto por Arturo Longton, la periodista Ceci Gutiérrez, Valentina Saini, Willy Sabor y Rodrigo Gallina, quien será el notero.

Bajo ese contexto, Arturo comentó que estaba muy ansioso por comenzar con este nuevo desafío laboral, puesto que será su primer trabajo de tiempo completo.

En cuanto a los motivos que lo llevaron a sumarse a este espacio, destacó que, por una parte, iba a salir de su rutina y además, le dijeron que solo tenía que ser el mismo, por lo que no tendrá que seguir una pauta.

“El salir de la rutina, en Viña del Mar estaba siempre en lo mismo y esto era algo que nunca había hecho, estuve en un panel anteriormente (Gran Hermano), pero era otro formato totalmente distinto, aquí hay gente que conozco hace años, me llevo bien con todos y es un desafío en lo personal cumplir con los horarios, todos los días de lunes a viernes y cumplir responsablemente, no es fácil”, comentó.

“Lo estoy pasando bien, nunca me he obligado a nada en la vida, a menos que realmente lo necesite, ya sea por lucas o otras cosas. En este minuto lo hago porque lo quiero hacer, no porque lo necesite y eso me da una tranquilidad bacan, estoy con un equipo increíble, a la Pamela la conozco hace años y que esté ella es un gran impulso para venir”, agregó la “Leyenda”.

Este es un cambio en mi vida

Tras ello, recalcó que esto para él esto un gran desafío, puesto que le cuesta lidiar con salir de su zona de confort.

“Yo tengo un problema que es dejar la zona confort y lo he tenido toda la vida (…) el salir de mi pieza para mí es terrible, ese es como mi templo, mi cama, yo soy como un ermitaño y la gente tiene una percepción súper distinta mía”, explicó.

“En la vida cotidiana soy súper tranquilo, me gusta estar en mis cuatro paredes con la puerta cerrada, de hecho ayer en la noche me puse a llorar y me dio pena, pero ahora estoy feliz, creo que a mí el universo me entrega muchas señales y yo las sigo. Este es un cambio en mi vida y quiero que sea para mejor y si es para peor, es lo que tenía que vivir y listo”, expresó.

“Estoy con harta fe en realidad, soy súper inseguro y me tiro para abajo, pero estoy bien, nos va a ir bien y el elenco es increíble”, añadió.

Me dieron chipe libre

En la misma línea, sostuvo que no tendrá un rol como tal en el espacio, sino que aportará con su característica forma de ser y experiencia en el mundo de los realities.

“No tengo rol, a mí los roles me cargan, a mí me dijeron ‘no te vamos a pautar’ y no quiero ni leer los papeles de los temas, yo quiero sentarme ahí y estar y ser, sino ca…, sino soy un desastre, me pones un papel y cagué, me pongo nervioso al tiro, ser yo es lo que sirve”, aseguró.

En la misma línea, mencionó que de todas formas igual tendrá que “cuidar su lengua”, ya que el programa es en vivo.

“Me dieron ese chipe libre, ‘Arturo queremos que seas tu’, pero está el arma de doble filo que es en vivo, entonces, tengo que cuidar mi lengua”, cerró entre risas.