La casa de “Gran Hermano Chile” se sacudió con un intenso conflicto protagonizado por Sebastián Ramírez.

El participante perdió los estribos tras una decisión grupal, desencadenando una serie de eventos que culminaron en su sanción.

Todo comenzó cuando los compañeros de Sebastián votaron para que durmiera en el sótano. Esta decisión se tomó después de que Ramírez no pudiera competir debido a una caída en la piscina.

La tensión escaló rápidamente cuando Sebastián se enfrentó a Miguel Napoli, el último en votar. “Eres un maricón culi… no me dejaste dormir en toda la semana, maldito culi…”, exclamó Ramírez, elevando el tono de la discusión.

La tensa discusión que se vivió al interior de ‘Gran Hermano’

Miguel intentó defenderse, argumentando que la decisión no dependía solo de él. Sin embargo, Sebastián no cedió en su ataque verbal. “¡Cállate, hue…! Vo’ fuiste el último voto”, insistió el chileno.

La situación empeoró cuando Sebastián presuntamente lanzó vasos de agua y golpeó una de las puertas del zoom de la casa. Estos actos de agresión no pasaron desapercibidos para la producción del programa.

Chama, otra participante, respaldó la decisión grupal y criticó el comportamiento de Sebastián. “Si es un asqueroso que no se baña, todo lo deja asqueroso, yo no quiero estar con un asqueroso. Deja todo echo mierda”, se le escuchó decir.

La voz de ‘Gran Hermano’ intervino

La voz de “Gran Hermano” no tardó en hacerse oír. Durante la noche del martes, el dueño de casa anunció la primera sanción de la segunda temporada, dirigida a Sebastián Ramírez.

La sanción consiste en que Sebastián pasará directamente a placa esta semana. Esta decisión se tomó como consecuencia de haber perdido el control durante la discusión con Miguel Napoli.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Sebastián reaccionó a la sanción con un tono desafiante. “Vamos. Eso es lo que quería, vamos a placa viejo, vamos papá”, gritó el participante.

Ramírez incluso hizo alusión al impacto mediático del incidente. “Viste la tele o no, viste las escenas reales o no, cacharon hacer tele o no? 25 peak de rating po hueón (sic)”, exclamó, sugiriendo que el conflicto benefició al programa en términos de audiencia.