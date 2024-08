Comparte

Esta tarde, el programa de concurso familiar del 13 “¡Qué dice Chile!” tendrá un capítulo especial donde sus jugadores serán importantes rostros.

Esto porque la versión vespertina del espacio animado por Martín Cárcamo reunirá a los conductores y panelistas de “¡Hay que decirlo!”, el nuevo programa de espectáculos que desde el lunes ocupará la franja horaria justo antes del “¡Qué dice Chile!”, y donde Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz entregarán diversión, humor y copuchas del mundo de los famosos.

Como es costumbre, en el espacio competirán divididos en dos equipos: Los “Fieros”, liderados por Pamela y compuestos por los panelistas Arturo Longton, Cecilia Gutiérrez y Willy Sabor; y los “Nachiturros”, liderados por Nacho y compuestos por los panelistas Vale Saini, Rodrigo “Gallina” y, como invitado especial, Nelson Beltrán, “El Colombiano”.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Soy Más, donde Nacho colabora, y que entrega educación gratuita a madres adolescentes en las comunas de La Pintana, Renca y Maipú.

Nacho destaca que el equipo que compone “¡Hay que decirlo!” es uno que busca hacer reír por sobre todo. “Lo paso increíble con ellos porque me gusta cuando los equipos son imperfectos, que sean un lugar donde metemos la pata y lo pasamos bien. Creo que el sello de Willy, Pame, Vale, Ceci y Longton muestra que vamos a hacer un programa destinado a hacer reír. Yo nunca había hecho ensayos en programas de televisión y me gustaron mucho… ojalá algún día salgan al aire porque están divertidos”, indica el conductor.

En tanto, en torno a la que será su segunda vez en el programa de Martín Cárcamo, Pamela Díaz dice estar con todas las ganas de debutar como animadora en el 13. “Es muy entrete compartir con este equipo, porque nos cag… de la risa y todo fluye. Siento que todo lo que hacemos es como un piloto de buena onda que tenemos para mostrar lo que podemos hacer. Me siento muy preparada para el estreno del lunes y creo que es importante que los programas de farándula vuelvan a la televisión”, sostiene “La Fiera”.



Finalmente, Cecilia Gutiérrez dice sentirse muy nerviosa por su debut en un programa de concursos. “Las trivias o respuestas rápidas siempre me ponen nerviosa, por eso nunca he querido ir a un programa de este estilo, yo creo que soy mala para estas cosas. Pero me he sentido muy cómoda aquí y quiero venir más seguido”, asegura la periodista de espectáculos, que estará encargada de dar las primicias de la farándula en el espacio que debuta el lunes.