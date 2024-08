Comparte

Continúan los rumores en torno al distanciamiento de la actriz Yamila Reyna y Pamela Díaz.

Todo esto, porque las comunicadoras se dejaron de seguir en las redes sociales tras una supuesta amistad.

Bajo ese contexto, en “Tu Día” Pamela Díaz con el equipo de “Hay que decirlo!”, abordaron esta polémica.

En tanto, le preguntaron a la “Fiera” si le había dolido que Yamila la dejara de seguir en Instagram, a lo que ella respondió “dolor no, pero la última que me dejo de seguir fue Yamila. Yo estaba en Miami, y me llegó un mensaje de que me había dejado de seguir”.

“¿Te dejó de seguir porque no quería saber de tu vida o por miedo?”, insistió Nacho Gutiérrez.

“Yo no creo que sea por miedo. Yo creo que me dejó de seguir porque está molesta conmigo, me imagino. Yo no digo nada, cuando a mí algo no me agrada, yo no hablo y no dejo de seguir a la gente”, aclaró Díaz.

Asimismo, agregó “yo no creo que sea por miedo, pero puede estar molesta. Hay gente que te deja de seguir porque no quiere seguir viéndote o porque ya no te juntas”.

Tras ello, Ceci Gutiérrez entregó más información e involucró a Jean Philippe Cretton al asunto.

“Yo sé, ¿puedo contar?… no. No es por molestia ni por miedo, yo creo que por culpa”, aseguró la periodista.

“La dejó de seguir un día antes de grabar una entrevista a Jean-Philippe. ¿Ustedes creen que Yamila entrevistó a Jean-Philippe y nunca más hablaron? No solo lo entrevistó en ese podcast. Todo lo que pasó entre Yamila y Jean-Philippe hoy en Hay que decirlo”, cerró Gutiérrez.