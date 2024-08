Comparte

Angélica Sepúlveda, conocida por su participación en diversos reality shows, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores en Instagram.

La exchica reality sorprendió a todos con un radical cambio de look y, además, dejó entrever su posible regreso a la televisión.

La transformación de Angélica no solo fue física, sino que vino acompañada de un poderoso mensaje para sus fans.

La influencer compartió detalles de las intensas semanas que ha vivido recientemente, enfrentando diversos desafíos personales y laborales.

“He tenido unas semanas de estrés heavy, full trabajo, lluvias, viento, embarrada en el campo hasta el ombligo, desaguando, arreglando techos, acarreando tierra para que no se derrumbara la casa con mi papito mojados”, relató Angélica, describiendo su agitada rutina.

A pesar de las dificultades, Angélica mantuvo una actitud positiva. “Lo que no te mata te hace más fuerte y así no más es”, afirmó.

La partida de Gürsel, su pareja, marcó un antes y un después en su vida cotidiana. “Se fue Gürsel y me olvidé del maquillaje, peluquería, tacos, perfume, salir a comprar, darse tardes de regaloneo en restoranes, dormir y me aferré al trabajo”, confesó.

Sin embargo, el consejo de su madre la motivó a darse un merecido descanso. “El viernes mi mami me dijo: ‘deberías ir a Conce a buscar tu regalo de cumpleaños que te dejé donde Melu y aprovechar de descansar un día'”, compartió Angélica.

Siguiendo el consejo materno, Angélica se permitió un día de autocuidado. “Le hice caso, me vestí bonita y fue maravilloso, fui de compras, me junté con gente linda que no veía hace mucho tiempo y finalmente fui al salón a hacerme un arreglito”, detalló.

“En unos días más tengo una reunión muy importante…“ Angélica Sepúlveda

El cambio de look no solo renovó su imagen, sino también su energía. “Felicidad máxima regalonear mi pelito con la más top de las coloristas: corte, masaje, retoque de color y salí otra”, expresó.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Angélica reveló que está en conversaciones para volver a la televisión, aunque no especificó si se trata de un reality show u otro formato. “En unos días tengo una reunión muy importante en Santiago”, anunció.

La exchica reality se mostró confiada y optimista sobre esta nueva oportunidad. “Se la entrego confiada a Dios y que sea lo correcto y perfecto en la más alta vibración”, manifestó.

Angélica no olvidó agradecer el apoyo constante de sus fans. “Sé que están esperando verme en TV, si todo sale bien en un tiempo más me tendrían de vuelta”, compartió.

El mensaje de Angélica concluyó con palabras de gratitud y buenos deseos. “Que Dios los bendiga y triplique en ustedes todo lo que desean para mí”, expresó.

