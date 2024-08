Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez el protagonista es Iñigo López.

Todo esto, porque el jugador querría renunciar al espacio de telerrealidad, ya que no tendría motivaciones para seguir en la competencia.

“No aguanto más aquí simplemente y con la dinámica que hay, con las personas que hay, como yo me puedo desenvolver, según el ambiente que hay, no aguanto más”, comenzó diciendo.

Tras ello, el joven sostuvo “quiero ver al Everton, quiero ir al estadio, quiero salir con mis amigos, ya no aguanto más estar aquí”.

“No tengo ganas de hacer ni una hueá. Ya no tengo ganas ni de pelear. Por ejemplo, no sé, no hay una mujer que pueda hacer algo… Más que estar con alguien, es sentirme deseado por alguien, por último que me miren. Que cuando me pongo bonito, que alguien me diga que me veo fachero”, agregó.

Asimismo, insistió “yo venía aquí a involucrarme sentimentalmente, yo venía a eso. Yo no venía a pelear, a que me caiga la gente mal. Yo venía a hacer feliz a alguien y a hacer reír. Lo dije en mi presentación, conmigo las risas no van a faltar. No vine a pelear con la Michelle”.

Finalmente, contó que su única contención sería Linda “estoy saturado, si no fuera por la Linda, yo creo que ya hubiera saltado la reja, porque aquí hay personas que me tienen tostado. Ya no va a ser una pelea nomás y quizás qué voy a hacer”.

Cabe mencionar que, el jugador ha protagonizado varias peleas en “la casa más famosa del mundo”, como por ejemplo con Michelle Carvalho y Manuel.