Recientemente, le hicieron una “encerrona” a Pancho Saavedra en el programa “Hay que decirlo!” de Canal 13.

Todo esto, porque los animadores Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez le preguntaron en vivo a Pancho si le gustaría volver a animar el Festival de Viña.

Frente a ello, Saavedra fue bastante sincero y aseguró que ahora, si se lo ofrecieran, diría que no.

En tanto, explicó “lo pasé bien, pero soy más feliz haciendo otro tipo de programas”, y Ceci Gutiérrez aseguró que pensaba que él diría que sí.

A lo que Pancho respondió “yo tenía esa respuesta, pero en África tuvimos un antes y un después y yo creo que no, me hicieron un coaching de una forma que querían que fuera otra persona que no soy, era súper libreteado todo”.

“Hoy día si me dices volverías, no”, recalcó el conductor de “Lugares que hablan”.

Finalmente, aprovechó la instancia para aclarar que no ha recibido ninguna oferta, ni un llamado desde Mega, los encargados de las próximas versiones del Festival, para ser parte del Certamen Internacional.