Carla Jara, ex chica Mekano, no se quedó callada ante las críticas que recibió por supuestamente involucrar a su hijo, Mariano, en su separación con Francisco Kaminski.

Durante el podcast “Entre amigas y copas”, la comunicadora respondió a un duro comentario que la señalaba como una mala madre.

En la sección “Conmigo no, perrita”, Carla Jara leyó un mensaje de una usuaria que criticó su rol de madre en medio de la separación.

“Lo que me preocupa de esta separación farandulera es el hijo. Carla ha aprovechado el apoyo hacia ella; el papá, por otro lado, dando declaraciones”, escribió la usuaria.

La crítica no terminó ahí, ya que la usuaria continuó con sus comentarios: “¿Qué siente su hijo? El bullying (…) ¿por qué involucrarlo? Se están mirando su propio ombligo y no ven que existe un niño”.

La réplica de Carla Jara a las críticas que ha recibido

“Si se preocupara de verdad, me escribiría por interno”, fue la primera reacción de Carla ante el comentario. Aseguró que la usuaria no estaba realmente preocupada por su hijo, sino que solo buscaba lanzar mala onda.

“Proyecta sus problemas en mí, y de verdad es que, si hay alguien que se ha preocupado de su hijo, soy yo”, añadió con firmeza.

Carla Jara aprovechó la oportunidad para dejar en claro que su hijo siempre ha sido y seguirá siendo su prioridad.

“Quiero dejar esta hue… clara, porque si no, te juro que me hubiera ido por todos los millones que me ofrecían en Gran Hermano, con todo lo que me decían, como ‘vamos a llevar a tu hijo’, ‘vamos a hacer esto’, y yo dije que no“, reveló Jara.

Recalcando su preocupación por su hijo Mariano, sumó: “No fui al otro reality, no fui al programa de cocineros, no hice nada porque para mí la prioridad es mi hijo“.

Carla Jara cerró su descargo: “Todos los días me levanto para llevarlo al colegio, lo voy a buscar al colegio, lo llevo al fútbol y hago todo lo que tengo que hacer porque mi hijo es mi prioridad, hoy y siempre, he dicho, fin”, concluyó.

