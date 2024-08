Comparte

El reciente episodio de “Gran Hermano” estuvo marcado por diferentes hitos y uno de ellos fue protagonizado por Diana Bolocco.

Todo esto, porque luego de que ingresara Angélica Sepúlveda al encierro, Diana le consultó a los jugadores si querían que se quedara en el sótano y en las piezas de la casa.

En tanto, cuando fue el turno de Felipe Thompson, él alcanzó a hablar con la animadora por la televisión y luego, se perdió la señal.

“En algún minuto lo hablamos, cuando pasó el tema de Sebastián (Ramírez), yo creo que a nadie le desearía…”, alcanzó a decir el jugador.

“¿Qué pasó?”, preguntó rápidamente Angélica, al ver que la TV se fue a negro.

“Se nos cortó la luz”, explicó Bolocco desde el estudio y Angélica bromeó con lo sucedido “no, espérate, ¿no pueden decir Sebastián o qué?”.

“¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Ya, es que yo no los escucho a ellos, ¿me ayudan con el audio de la casa? Tuvimos un problema de luz acá, pero yo los veo perfecto. ¿Ustedes me escuchan?”, explicó la conductora.

Finalmente, pudieron retomar la conversación y Diana continuó preguntándole a los competidores sobre su decisión con la “fierecilla de Yungay”.