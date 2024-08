Comparte

La cantante Myriam Hernández reflexionó sobre su involucramiento hace más de dos décadas en el mundo político. En aquella ocasión, la artista mostró su apoyo al entonces candidato presidencial Joaquín Lavín. Sin embargo, en la actualidad, su postura ha cambiado. “No me arrepiento de haber participado en campañas con mi música, pero no lo haría de nuevo”, comentó la cantante en conversación con La Tercera.

Hernández también dejó en claro que “no está ni ahí” con aspirar a un cargo político. “Lo defino como una actividad muy expuesta, poco honesta”, señaló la artista. A pesar de su distanciamiento, Hernández subrayó que ello no significa que no pueda expresar opiniones.

¿Qué opina sobre Gabriel Boric?

En la entrevista, Myriam Hernández también se refirió a la gestión del presidente Gabriel Boric. La artista calificó al mandatario como “valiente”, destacando tanto aspectos positivos como negativos, “dentro de toda las coas buenas y malas”.

“Me gusta que se atreva en algunas cosas que ha hecho y que ha dicho”, comentó Hernández, resaltando la postura del presidente en relación con las elecciones en Venezuela. Según asguró la cantante, Boric “dijo las cosas como son”.

“Yo decidí algo por convicción”

En la entrevista, Myriam fue consultada por el caso de Quique Neira, quien dijo se sintió “utilizado” al cantar para el estallido social. Sobre su propia imagen en campañas políticas, la intérprete nacional aseguró que no lo haría nuevamente pero que “tampoco se arrepiente.

“Con respecto a Quique, él puede decir lo que quiera. O sea, es su posición y es súper lícito. En mi caso no, no me sentí utilizada, porque si me utilizaron, yo también lo acepté. O sea, yo decidí algo por convicción, si eso se utiliza o se percibe como utilización, yo fui la que lo acepté también”, comentó.