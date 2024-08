Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez la protagonista es Camila Power.

Todo esto, porque el fin de semana se pudo ver una conversación de ella con Antonia Casanova, donde confesó que su familia no la apoyó cuando decidió sumarse al reality.

Cabe recordar que, su madre, Leslie Power, declaró en sus redes sociales que nunca apoyaría a una hija a sumarse a un espacio de telerrealidad y dejó en claro que Camila era independiente.

Bajo ese contexto, Camila sostuvo que le daba pena pensar que al salir del encierro no la estarían esperando “si me voy de acá, como que no van a estar ahí”.

“Siento que igual las cosas evolucionan y tú mamá quizás se da cuenta de que no era tan terrible como ella pensaba”, le respondió Antonia.

Asimismo, añadió “independiente con lo que pase afuera, con lo que sabemos que hemos vivido acá, no encuentro que sea algo tan terrible”.

Frente a ello, Camila insistió “yo siento que para ella todo es terrible, y para mis hermanos también. Y da lo mismo, aunque hayamos hecho todo perfecto, siempre va a haber gente que nos va a criticar y no quiero que les afecte”.

“Pero ya lo hice, ya tomé la decisión, ya estoy acá adentro, tengo que ponerle pecho a las balas en ese sentido (…) Me da miedo como que tenga razón, que me haya expuesto a algo que me va a cagar la vida”, agregó.

En tanto, Antonia intentó seguir consolándola “quizás no saliendo al toque, igual en un momento va a querer hablar contigo, tus hermanos van a querer verte, independiente de lo que hagas o estés pasando”, a lo que Power comentó “no sé”.

Me da pena…

“Como que hago todo un sobreesfuerzo en mi vida para poder ser yo, ser libre, seguir mis deseos y todo. Como que me encantaría no tener que hacer ese sobreesfuerzo, poder ser yo, hacer las cosas que quiero y tener su apoyo, creo que me ayudaría un montón”, explicó Camila.

“Mi mamá es más inteligente que la chu… Sus consejos, las conversaciones con ella, siento que hacía mis deseos me haría crecer un montón, pero como no le parecen mis deseos, es un choque constante ante la vida”, detalló.

Finalmente, la influencer recalcó que extrañaba mucho a su familia “los hechos de menos, a mi mamá, a mis hermanos, a mi hermana sobre todo y no sé si voy a poder volver a mi familia cuando salga, como para enfrentar todo lo que se viene después”.

“Me dijo como: ‘lamento no haberte dado las herramientas suficientes, para tener que recurrir a un reality’. Y me pena esa hue… (…) Como que me da pena no poder mandarle saludos a mi familia, ‘gracias a mi familia que me está apoyando’, no me están apoyando”, cerró la jugadora.

Revisa el momento de Camila Power