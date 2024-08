Comparte

Recientemente, Luis Mateucci participó como invitado en el programa “Hay que decirlo!” y habló con el panel sobre diferentes temas.

Como era de esperarse, el tema central fue sobre su mediático quiebre con Daniela Aránguiz.

En tanto, luego de varias preguntas, él reveló que estaba muy enganchado de ella, sin embargo, las palabras que ha dicho Aránguiz en su contra lo han desilusionado.

Asimismo, sostuvo que cree que ella está hablando de más, puesto que estaría enojada por su quiebre.

“Yo actué bien con ella y ella actuó muy bien conmigo (…) cuando pase todo esto, ella va a recapitular y hablar bien”, aseguró.

Bajo la misma línea, comentó que no descarta que en un futuro puedan ser amigos y llevarse bien.

En cuanto a un posible regreso, no dijo que no, pero se limitó a responder “si es que no hubiera dicho todas las barbaridades que dijo…”.

“Puede ser una amiga a futuro, no le guardo rencor”, declaró el chico reality.

Finalmente, Luis aprovechó el espacio en el programa en vivo y se sinceró sobre sus sentimientos.

“Es difícil, siento un cariño enorme y me da pena y mucha lástima que estemos pasando esto, lo siento mucho y yo creo que ella también, porque la conozco en el interior y se la persona que es, lo ser humana que es, lo mamá, sus hijos son magníficos”, expresó.

“Le tengo un cariño enorme y lamento todo, sé el daño que le causé y me arrepiento muchísimo más allá de lo que dice de mí, sé que no lo siente y que no lo piensa”, cerró el argentino.