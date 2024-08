Comparte

Pamela Díaz no tiene pelos en la lengua, y en el más reciente episodio de ‘Hay que decirlo’, el nuevo programa de espectáculos de Canal 13, dejó en claro sus sentimientos hacia Raquel Argandoña.

La “Fiera” fue contundente al expresar que la “Quintrala” no es de su agrado, sorprendiendo a todos los presentes en el set.

El tema salió a relucir mientras Pamela conversaba sobre los preparativos de su próxima fiesta de cumpleaños, la cual podría ser organizada en conjunto con Daniela Aránguiz.

Fue en este contexto que el nombre de Raquel Argandoña apareció como una de las posibles invitadas al evento.

La confesión de Pamela Díaz sobre Raquel Argandoña

“No, yo no tengo buena onda con la Raquel, no es santa de mi devoción hace tiempo, así que no“, comentó Pamela Díaz sin titubeos, dejando clara su postura frente a la posibilidad de invitar a Argandoña.

El comentario de Díaz generó sorpresa en el set, lo que llevó a Nacho Gutiérrez a preguntarle si habían trabajado juntas anteriormente.

Ante la consulta, Díaz respondió: “Yo puedo trabajar con todos. Trabajé con tu amiga Carolina de Moras y no me caía bien, no tengo que repetírtelo“.

La “Fiera” continuó explicando que, aunque no ha tenido peleas con Raquel Argandoña, no siente que exista una conexión que las acerque más allá del ámbito laboral.

“Nunca he peleado con ella, pero no me genera una amistad como amiga amiga. Le tengo cariño, respeto y todo eso, pero no somos amigas. Así que no, aparte que a ella no le va a gustar la fiesta”, concluyó Díaz.

Con estas declaraciones, Pamela Díaz reafirma su estilo frontal y sin filtros, dejando en evidencia que, aunque puede trabajar con personas con las que no tiene afinidad, eso no significa que las considere parte de su círculo íntimo.