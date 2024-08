Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o Servir?”, la competencia se tornó intensa cuando Luis Mateucci y Pangal Andrade se enfrentaron en una prueba clave que definiría el destino de sus equipos.

El desafío, que combinaba suerte y habilidad, consistía en encontrar piezas y encajarlas en un tablero, todo mientras superaban diversos obstáculos de equilibrio.

Al final, Mateucci logró encajar la última pieza apenas segundos antes que Andrade, asegurando la inmunidad para su equipo y condenando al de Pangal a escoger al segundo nominado de la semana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la victoria del argentino, sino su explosiva celebración.

Apenas ganó, Luis Mateucci no dudó en mostrar su alegría de una manera que desató la controversia: pateó los tableros y, entre gritos, lanzó un desafiante “¡Toma! ¡Estás picado, toma!“, directamente hacia Pangal Andrade.

Las palabras de Luis Mateucci

Posteriormente, Mateucci fue entrevistado por Karla Constant, donde continuó con su tono provocador.

“Fue una prueba bastante difícil. Tragedia tiene Pangal que no puede creer que le gané. El otro día me sacó una vuelta de ventaja y de la nada me ganó, pero hoy, por suerte, me tocó a mí“, declaró con evidente satisfacción.

Para rematar, el argentino decidió escoger a Pangal Andrade para tomar su lugar como Señor, un movimiento que reafirmó la tensión entre ambos.

Pangal Andrade no se quedó en silencio

Lejos de quedarse callado, Pangal Andrade respondió con frialdad ante las cámaras. “Está con suerte. Llevamos ocho competencias, y que alguna vez gane, lo felicito”, expresó visiblemente molesto.

Además, advirtió: “Si gano te voy a mandar todo el reality para el otro equipo, todo el reality a servir“, dejando claro que la rivalidad entre ambos está lejos de terminar.

Cuando Karla Constant le preguntó si lo tomaba de buena manera, Andrade fue claro: “De buena manera, es para enseñarle un poco cómo hay que ser: humilde, tranquilo“, cerró el deportista, dando a entender que la actitud de Mateucci no le pareció la más adecuada.

Luis Mateucci y Pangal Andrade se han convertido en los protagonistas indiscutibles de “¿Ganar o Servir?”, y este nuevo enfrentamiento solo aumenta la expectativa sobre lo que vendrá en los próximos episodios del reality de Canal 13.