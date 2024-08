Comparte

Hoy, a las 21:00 horas, REC TV, la señal del recuerdo del 13, emitirá el último capítulo de la emblemática y exitosa teleserie nacional “¿Te conté?”, en donde las aventuras y desventuras de un no vidente interpretado por Bastián Bodenhöfer capturaron la atención del público.

La primera emisión de la producción dramática fue en 1990 y este 2024, el canal del recuerdo del 13 la volvió a poner en pantalla… y este martes se transmitirá su emblemático final, el cual es recordado hasta la actualidad. El mismo en donde “Leo” (Bastián Bodenhöfer) se somete a una operación para intentar recuperar la vista, pero no lo logra.

La respuesta del público

El impacto de la telenovela y del papel de Bodenhöfer fue muy grande, al punto de que en este 2024, el actor recuerda que “se estaba grabando con poca diferencia de la salida al aire y la respuesta del público con respecto a ‘Leo’ fue bastante impresionante. Era una época donde la gente mandaba cartas al canal y muchas veces fui invitado a programas de radio también, en donde los radioescuchas podían llamar por teléfono… y muchas veces me tocó conversar tanto en la radio o a través de cartas con mamás o papás, gente muy humilde, que tenían un hijo o una hija ciega y me decían ‘oye, mi hijo, que es ciego, ‘ve’ la teleserie y le ha hecho tan bien, porque hasta ahora estaba confinado en la casa y no se atrevía a salir, y gracias a tu personaje empezó a agarrar fuerza y se atrevió a salir a la calle y asumir su ceguera, a comunicarse y a tener amigos’”.

Y justamente todo eso motivó al intérprete a que propusiera una idea que fue clave para el desenlace de la producción dramática y que es recordado hasta estos días: “Leo” no recupera nunca su visión.

Bastián Bodenhöfer revela que “en el libreto original él recuperaba la vista, y yo fui a hablar con el director (Óscar Rodríguez) y con Ricardo Miranda (entonces director del área dramática de Canal 13) y les planteé que sería defraudar a la gente humilde que jamás va a tener la plata como para operar a sus hijos. Es por eso que yo pedí cambiar ese final y les propuse que después de la operación mi personaje no recuperara la visión y siguiera feliz igual, y aceptaron esa versión del final”.

Semidiós

Cabe destacar que tras el desenlace de la reemisión de “¿Te conté?”, desde este lunes, a las 9 PM, las pantallas de REC TV pondrán al aire otra gran telenovela nacional como reestreno. Se trata de “Semidiós”, emitida originalmente en 1988 y que contó con Roberto Vander en el rol central.

Dicha apuesta de ficción se centra en “Hugo Leonardo Lemus” (Roberto Vander), un multimillonario y playboy que vive atormentado por un pasado oculto. Es un hombre paranoico y solitario que se traslada a vivir al extranjero, por lo que deja a su tío “Guido” (Walter Kliche) a cargo de sus empresas. Una mala decisión porque “Guido” es un hombre ambicioso y pretende apoderarse de todo lo que tiene su sobrino.

No obstante, hay un obstáculo para ello, porque si “Lemus” muere, toda su fortuna pasará a manos de una institución de beneficencia, por lo que cuando un accidente en rally termina supuestamente con la vida de “Hugo Leonardo”, “Guido” contrata a un hombre muy parecido a él para que se haga pasar por el millonario y cambie, de paso, los papeles de su herencia. Lo que no esperaba “Guido” es que “Raúl” perdiera el horizonte con tanto poder y se tornara ambicioso y su plan se escapara de sus manos.

En medio de todo escenario, aparecerá la mujer de “Hugo Leonardo Lemus” en Estados Unidos, “Ángela” (Maricarmen Arrigorriaga), y un periodista, “Álex” (Bastián Bodenhöfer), que querrá investigar lo que pasó con este playboy tras su accidente en un rally, complicando así aún más los planes de “Guido” y empezando de esta manera una historia llena de intrigas, suspenso, amor y muchos secretos.