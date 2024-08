Comparte

Recientemente, Francesca Cigna, más conocida como Blanquita Nieves, participó como invitada en “Todo va a estar bien” y habló con Patricio Torres de diferentes temas.

Como era de esperarse, le hicieron recordar sus participaciones en el “Morandé con Compañía” y habló sobre sus destapadas fotografías.

“¿Qué es eso?”, preguntó Blanquita cuando empezaron a mostrar algunos de sus registros en las pantallas del estudio.

“¿Las volverías hacer? Yo siento que son bien artísticas”, le consultó Torres a Blanquita, a lo que ella respondió “y gratis”.

Tras ello, se refirió a las páginas de contenido exclusivo y para adultos “si en ese tiempo hubieran existido estas páginas, me hubiera hecho millonaria también”.

Frente a ello, Patricio le comentó “nunca es tarde”, a lo que ella contestó “no, eso fue hace 20 años. En ese tiempo, a mí me gustaba hasta ahí, como insinuar… dejar a la imaginación”.

Finalmente, Blanquita dio su opinión sobre estas páginas y comenzó diciendo “es que, hoy en día, las que hacen eso muestran todo”.

“¿Es muy complicado? ¿Te choca?”, insistió el conductor.

“No es que me choque. Yo encuentro que cada uno elige lo que quiere, es libre de hacer lo que quiere. Yo no tengo ningún problema con eso, pero en mi caso personal, no lo haría. No me llama la atención”, cerró Francesca.