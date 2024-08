Comparte

Cony Capelli, flamante ganadora de “Gran Hermano Chile”, causó revuelo al confesar en el programa que se sometió a un aborto ilegal debido a una relación tóxica con su entonces pareja.

En una emotiva conversación, Capelli explicó que tomó la decisión porque “no quería que él fuese el padre de mi hijo”.

Durante el programa, transmitido en horario de protección, Cony relató que, al enterarse del embarazo, decidió no continuar con él.

“Yo no voy a tener este niño, lo voy a abortar y no me va a importar lo que tú pienses“, le dijo a su pareja, quien, según ella, tampoco deseaba convertirse en padre en esas circunstancias.

Capelli también expresó que, al realizar el aborto, sintió un gran alivio, describiéndolo como “un acto de amor hacia mí y hacia el niño“.

Afirmó que traer un hijo al mundo en medio de una relación disfuncional hubiera sido “injusto” y que la decisión le permitió evitar “una catástrofe“.

La millonaria multa que deberá pagar CHV

Esta revelación, transmitida el 9 de julio de 2023, llevó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a sancionar a Chilevisión con una millonaria multa, según consigna el portal La Hora.

El organismo argumentó que el contenido se emitió en vivo en un horario inapropiado, exponiendo a niños, niñas y adolescentes a un tema delicado sin los resguardos necesarios.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la multa de 200 UTM (más de $13 millones de pesos), señalando que el canal no tuvo el control editorial adecuado para garantizar que el tema se tratara con la debida perspectiva educativa y plural.