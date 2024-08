Comparte

En el reciente episodio de “Hay que decirlo!”, el programa animado por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, hablaron sobre los padres que no pagan la pensión de alimentos.

Bajo ese contexto, la “Fiera” habló sobre como lleva la ausencia del padre de su hija menor, Pascuala.

En tanto, ella sostuvo que con el fin de que no sintiera que su padre no estaba presente, decidió inscribirla en diferentes talleres extracurriculares.

Asimismo, que la pequeña se sintiera muy querida por su círculo de amigos y familiar.

Luego de recibir toda esta atención, la menor le comentó a su madre que ya no extrañaba a su padre, como lo hacía antes.

“Pamela Díaz ya no echo de menos, ya no me acuerdo ni de cómo es”, le habría dicho la pequeña a la animadora.

Finalmente, la conductora aprovechó el espacio en vivo para aconsejar a las madres que pasan por lo mismo y les envió un mensaje de aliento.