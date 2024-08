Comparte

Luego de diversos singles y una primera parte liberada en noviembre del 2023, este 15 de agosto la banda de indie Ciudad Nómade libera “Espiral”, su segundo disco larga duración. El álbum -disponible en plataformas digitales- relata una historia de amor que transita entre la ilusión del enamoramiento, el desarrollo de una relación tormentosa y el impacto en la salud mental de quien la padece.

Con una producción musical centrada en el indie y el pop, con guitarras espaciales y distintos matices que lo diferencian de trabajos anteriores, “Espiral” cuenta con 10 canciones producidas por Seba Gallardo y Fer Lamas (We Are The Grand), que en poco menos de 30 minutos consiguen plasmar el proceso de las personas que deben vivir y luego sanar de relaciones inestables.

Sobre el álbum, la banda comenta: “Este es un disco del cual estamos muy orgullosos porque logramos contar una historia a lo largo de todas las canciones. Sin dudas este disco muestra nuestro lado más vulnerable, pero también esa creatividad que emerge cuando sueltas las amarras”.

“Espiral” viene acompañada del videoclip de “Vuelves (una y otra vez)”, canción que es uno de los puntos de inflexión en el álbum en tanto habla del momento en que uno decide salir de una relación que transita entre la presencia y la ausencia de quien amas, siendo un primer paso para romper con esa relación ambivalente y la ansiedad que conlleva.

Así, Ciudad Nómade se reinventa nuevamente en un disco que muestra sonoridades pop y letras más directas, pero rescatando la esencia de las canciones que desde el año 2017 le han permitido posicionarse dentro de la escena independiente nacional.