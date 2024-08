Comparte

Adriana Barrientos y Hugo Valencia publicaron sus disculpas a Pamela Díaz tras una querella por “calumnias graves” interpuesta por “La Fiera”. Recordemos que ambos habían realizado acusaciones en su contra durante el programa Zona de Estrellas, donde la llamaron “narcotraficante”.

A través de sus redes sociales, la modelo y el periodista compartieron el mismo mensaje, retractándose de sus comentarios: “El día 6/03/2024 en el programa ‘Zona de Estrellas’ señalé una serie de hechos falsos en contra de Pamela Díaz Saldías, de los cuales me arrepiento y retracto. Así, pido públicamente mis más sinceras disculpas a Pamela”, escribieron en sus perfiles personales de la red social mencionada.

Acusaciones en el programa Zona de Estrellas

El incidente que originó las disculpas públicas tuvo lugar cuando en el programa Zona de Estrellas se comentó un extracto del reality Tierra Brava. En ese extracto, Daniela Aránguiz afirmó que Pamela Díaz había introducido “hasta marihuana” al encierro.

Hugo Valencia, periodista del programa, comentó en tono de broma: “Daniela Aránguiz aseguró que esta mujer es prácticamente una narcotraficante (…) “el cartel de la Negra”. Por su parte, Adriana Barrientos se sumó y dijo: “75 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos”.

Pamela Díaz responde a las acusaciones

Pamela Díaz, en una entrevista en el programa Podemos Hablar, explicó por qué decidió tomar medidas legales contra Barrientos y Valencia: “Una, no soy narcotraficante y otra no llevé marihuana, ni menos una maleta con setenta y tantos kilos y yo no gané 1200 millones de pesos. Si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá ahora”.