Comparte

Constanza Capelli, ganadora del reality Gran Hermano, defendió sus comentarios sobre el aborto, emitidos en horario de protección. Estas declaraciones llevaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a multar a Chilevisión (CHV). La Corte de Apelaciones ratificó la sanción, señalando que el contenido carecía de un enfoque educativo adecuado.

En julio del año pasado, durante una transmisión, Capelli habló sobre su decisión de abortar a los tres meses de gestación debido a una relación tóxica. “Yo estuve embarazada, pero aborté. Aborté a los tres meses porque tenía una relación muy tóxica, y yo no quería que él fuera el padre de mi hijo”, expresó. La controversia surgió por la emisión de estas declaraciones en un horario destinado a la protección de menores.

Reacción de Capelli tras la multa

A más de un año de sus palabras, Capelli se pronunció nuevamente en redes sociales. Cuestionó la necesidad de un enfoque educativo en este tipo de contenido: “¿Educativo? Para mí no fue algo educativo… No debiese abordarse de ninguna otra manera que no sea la real. Verdad cruda, pero verdad”. Además, reafirmó su postura a favor del aborto, declarando: “No me arrepiento para nada. Aborto libre y seguro para todas las mujeres”.

Corte de Apelaciones respalda la sanción

La Corte de Apelaciones respaldó la multa impuesta por el CNTV. Según el fallo, el problema no fue la discusión sobre el aborto, sino cómo se presentó durante un horario de protección. “El reproche efectuado por el CNTV, consiste en haber transmitido en horario de protección a niños, niñas y adolescentes, un programa en que se expone respecto de la práctica de un aborto, de forma banal”. La Corte subrayó la importancia de un enfoque educativo que refleje diversas posturas y que se adapte al público menor de edad.

El relato

En julio del año pasado, durante una transmisión del programa, Capelli compartió detalles íntimos sobre su vida personal. Al inicio, relató: “Esto lo voy a contar porque creo que es un buen mensaje para afuera. Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo”.

Añadió: “Él pensó que yo no quería porque era muy joven. Pero en verdad yo no quería porque nuestra relación era muy mala y yo sabía que yo iba a tener que cargar como madre el peso de tener que lidiar con él toda la vida. Y no es que sea una mala persona, sino que no funcionábamos bien. Hubiera sido injusto para ese niño nacer en un ambiente de mierda donde dos personas no se soportaban”.

Capelli también compartió sus sentimientos tras la decisión: “Cuando aborté me puse muy feliz, porque fue un acto de amor hacia mí y hacia el niño, hacia otra vida. Fue ir un paso más adelante de lo que podría haber sido una catástrofe. Sentí que alguien superior me estaba dando otra oportunidad”.

Finalmente, explicó por qué no optó por la adopción: “Sabemos cómo son los procesos de adopción, a veces son buenos a veces son malos. No me quería arriesgar. Tampoco quería estar embarazada. No quería lidiar con el embarazo ni con él al lado mío“.