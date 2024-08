Comparte

La periodista y conductora de televisión, Ivette Vergara, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar a Nicolás Solabarrieta, quien cumplió 28 años este sábado. A través de un video en Instagram, Vergara mostró varios momentos significativos en la vida de su hijo, desde sus primeros pasos hasta la actualidad, acompañados de un conmovedor mensaje.

“Un 24 de agosto, hace 28 años llegaste a mi vida y, desde entonces, todo cambió para siempre”, escribió la comunicadora, comenzando su dedicatoria. En su mensaje, Vergara expresó la profunda alegría que sintió al convertirse en madre y cómo ese evento le dio un nuevo propósito en la vida. “Convertirme en madre fue el mayor regalo que he recibido, y desde el momento en que te sostuve en mis brazos por 1ra vez, supe que mi vida tenía un nuevo propósito”.

Vergara también aprovechó la ocasión para elogiar la fortaleza y la valentía de su hijo: “Te admiro profundamente, hijito, por tu increíble capacidad de enfrentar los desafíos con valentía, por tu tenacidad para levantarte cada vez que la vida te ha hecho caer”, añadió.

“Por esa luz que siempre has llevado dentro”

La comunicadora destacó cómo Nicolás ha sido una fuente de luz no solo para él, sino para quienes lo rodean “Por esa luz que siempre has llevado dentro, iluminando el camino no solo para ti, sino también para quienes tenemos la bendición de tenerte en nuestras vidas“, expresó.

Antes de concluir su mensaje, Ivette Vergara le recordó a su hijo lo valioso que es y le alentó a seguir persiguiendo sus sueños con la misma pasión que siempre lo ha caracterizado. “Recuerda siempre lo valioso que eres. La vida no siempre es fácil, y a veces puede parecer abrumadora, pero nunca dejes de luchar por tus sueños”, afirmó. Finalmente, cerró con un tierno deseo de cumpleaños, “feliz cumpleaños mi bb y un abrazo lleno de amor y luz, que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre. Te amo”, concluyó la periodista.