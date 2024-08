Comparte

Este fin de semana José Luis Repenning se robó gran parte de la atención de las redes sociales.

Todo esto, porque el animador de “Tu Día” subió un video a su Instagram lavando a mano el uniforme de su hijo.

“Para que no digan que es puro cuento, también tengo que refregar la ropa porque no sale toda la mugre de la lavadora. Hay que hacerle con la escobilla a lo que uno ya sabe que no va a salir. Soy toda una ‘Soa’”, escribió el comunicador en la descripción.

Si bien la mayoría lo felicitó por los cuidados que tiene con sus pupilos, hubo algunos cibernautas que se fijaron en que en todo momento tuvo el agua corriendo.

En tanto, lo catalogaron de “irresponsable” y le pidieron que fuese más consciente con el cuidado del agua.

Frente a ello, “Repe” ofreció las disculpas correspondientes y agradeció el llamado de atención.

“¡Gracias por la ayuda! Me quedo con ‘remojar en agua caliente con jabón Popeye o quita manchas’ y no dejar corriendo el agua… perdón por eso, pero solo fue el pantalón de Pablito”, contestó el animador.

Revisa la publicación de José luis Repenning