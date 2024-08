Comparte

Como es sabido, varios rostros televisivos requieren a los retoques estéticos cuando van entrando en edad.

En tanto, una que no sigue ese camino es la actriz Katty Kowaleczko, quien en conversación con The Clinic habló de ello.

Al inicio, ella comenzó diciendo que en un periodo usó botox, sin embargo, ahora ya no le gusta usar esos procedimientos.

“Creo que poder envejecer tranquila es algo muy gratificante y ha sido un poquito el propósito. Hubo un tiempo en que usé las plaquetas y el bótox, pero de repente dije: no, para qué, después voy a tener que meterme bisturí en la cara. ¿Y si no me gusta? Prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía”, aseguró.

Asimismo, añadió “es una mala señal dejarse envejecer en esta sociedad. A la mujer no se le da el permiso a envejecer y sobre todo en el oficio en que yo estoy, donde hay mucha imagen. Ahora, esta es una opción muy personal”.

Por último, recalcó que el dejarse las canas le acomoda y que así se siente más libre.

“No hago propaganda para que todas se dejen las canas. La que se quiera hacer un ojo acá, en el centro de la frente, que se lo haga. Cada uno sabe cómo vive. A mí no me acomoda”, cerró Kowaleczko.