Recientemente, Nicole participó como invitada en programa “Discópolis” de radio Rock and Pop y habló sobre diversos temas.

Uno de ellos fue sobre los malos comentarios que ha recibido respecto a su carrera como cantante.

Bajo ese contexto, recordó que a los 19 años, unos tipos la molestaron por su voz en un supermercado y ella no se pudo contener.

“Fue heavy. Estaba comprando. Fue como a los 19 años que me fui a vivir sola, entonces estaba muy feliz con mi carrito y, de repente, hay una pareja que me empieza a decir cosas mala onda, como ‘cantai pésimo, te creí la muerte’”, comenzó diciendo.

“Yo los espero en el pasillo y le digo ‘a ver, dímelo a la cara poh’. Y me acuerdo perfecto, no me siento orgullosa de esto, pero fue una reacción de 19 años recién cumplidos. Lo agarro de su chaqueta y lo pongo contra las salsas de tomates y

comienzan a caerle las salsas en la cabeza”, detalló.

Tras ello, sostuvo que todo fue tan “heavy” que hasta agarró del cuello a uno de ellos y los guardias del lugar tuvieron que intervenir.